Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

В самом разгаре лета одни отправляются в долгожданные путешествия, а другие наконец находят время посетить все те мероприятия, на которых так хотелось побывать, но из-за круговорота неотложных дел все не получалось.
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