Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • agadadaw KERIMOV
    В заголовке написано- "Партийная система не отражает интересов граждан" этим и все сказано. Партийцы собрались защища...Партийная система...
  • Sobering
    Да, капитально Фурманов рисковал. Не даром Сталин потом разогнал Коминтерн. Раньше не мог, т.к. нужны были кадры. А в...Брежнев дал людям...
  • Александр Попов
    Насколько помню, у Фурманова так и было написано что большевики хотели просто землю крестьянам раздать, у коммунисты ...Брежнев дал людям...

Уходить, всё-таки нужно вовремя всем. Телепередачам в том числе

Уходить, всё-таки нужно вовремя всем. Телепередачам в том числе

Среда КВН вырастила поразительное количество сограждан гнид. Удивительный концентрат. Почему так? Что с ней было не так? Вопросы не праздные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Костоглод
Унылое...
Ответить
11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
КТО ЖЕ УХОДИТ ОТ БОЛЬШОГО ДЕНЕЖНОГО КОРЫТА ???? КВН МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД ПРЕВРАЩЕН В ПОШЛЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КЛАНА МАСЛЯКОВЫХ. ГДЕ НАИ ПЕРВОМ МЕСТЕ БАБЛО, НЕТ МЕСТА ЮМОРУ...
Ответить
4 час.
ИР
Ирина Рукина
Перерождение и вырождение свойственны людям с недостатком культуры. Отсутствие культурного подслоя, если точно сказать. Но по христиански:&quot;Светлая память&quot;...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх