Среда КВН вырастила поразительное количество сограждан гнид. Удивительный концентрат. Почему так? Что с ней было не так? Вопросы не праздные.
Уходить, всё-таки нужно вовремя всем. Телепередачам в том числе
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Игорь Костоглод
Унылое...
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11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
КТО ЖЕ УХОДИТ ОТ БОЛЬШОГО ДЕНЕЖНОГО КОРЫТА ???? КВН МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД ПРЕВРАЩЕН В ПОШЛЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КЛАНА МАСЛЯКОВЫХ. ГДЕ НАИ ПЕРВОМ МЕСТЕ БАБЛО, НЕТ МЕСТА ЮМОРУ...
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4 час.
ИР
Ирина Рукина
Перерождение и вырождение свойственны людям с недостатком культуры. Отсутствие культурного подслоя, если точно сказать. Но по христиански:"Светлая память"...
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3 час.
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