Провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетным ударом по интернату в городе Суджа 1 февраля нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, совершённых в населенном пункте Русское Поречное Курской области, заявили в Минобороны.