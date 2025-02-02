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МО: Киев пытается скрыть зверства в Русском Поречном — 1074-й день СВО

МО: Киев пытается скрыть зверства в Русском Поречном — 1074-й день СВО

Провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетным ударом по интернату в городе Суджа 1 февраля нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, совершённых в населенном пункте Русское Поречное Курской области, заявили в Минобороны.

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