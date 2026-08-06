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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Борнмут» за 11+2 млн евро купил защитника Хуанлу у «Севильи»

«Борнмут» приобрел 22-летнего защитника Хуанлу Санчеса у «Севильи». Сообщалось , что испанский клуб получит фиксированную сумму в размере 11 млн евро плюс надбавки в 2 млн евро.

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