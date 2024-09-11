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WSJ: Запад предложил Украине задуматься над "планом Б" в конфликте с Россией

WSJ: Запад предложил Украине задуматься над "планом Б" в конфликте с Россией

Западные страны стали требовать от Украины более реалистичных целейГазета The Wall Street Journal (WSJ) узнала от своих источников, что блок НАТО требует от киевского режима придумать "план Б" в конфликте с Россией, который будет более реалистичным.

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