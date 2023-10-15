Дэмиан Лиллард подтвердил, что «Портленд» просил его пропустить 10 матчей в концовке сезона: «Я не был травмирован»

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард в разговоре с Марком Мединой из Sportskeeda подтвердил информацию инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, что «Портленд» попросил его пропустить 10 последних матчей сезона-2022/23, чтобы организация имела большие шансы на получение высокого пика на драфте.