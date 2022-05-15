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Каменский о серии «Флорида» – «Тампа»: «Дуэль российских вратарей. Исход на 50% будет зависеть от их игры»

Валерий Каменский высказался о дуэли российских вратарей в серии «Флорида» – «Тампа».  Две команды из штата Флорида встретятся во втором раунде Кубка Стэнли.

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