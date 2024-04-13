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Добрый Мир

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В альянсе будут страны второго сорта, которые не жалко. Кто первым выйдет из НАТО — США или Турция.

В альянсе будут страны второго сорта, которые не жалко. Кто первым выйдет из НАТО — США или Турция.

Вчера 375 прочитали В случае возвращения к власти Дональд Трамп может разделить НАТО на две группы, на одну из которых не будут распространяться условия статьи 5 Североатлантического договора о коллективной защите, утверждает CNN со ссылкой на европейских дипломатов.

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