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Газпромбанк обновил условия рефинансирования кредитов

Газпромбанк обновил условия по потребительскому беззалоговому кредиту на цели рефинансирования, обновив процентные ставки, размер надбавки за отказ от страхования, а также минимальную сумму и максимальный срок кредита.

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