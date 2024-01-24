Газпромбанк обновил условия рефинансирования кредитов

Газпромбанк обновил условия по потребительскому беззалоговому кредиту на цели рефинансирования, обновив процентные ставки, размер надбавки за отказ от страхования, а также минимальную сумму и максимальный срок кредита.
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