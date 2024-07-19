Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    идеология золотого тельца не подразумевает конкурентов, поэтому никаких детей.Почему в советско...
  • Мария
    Была уверенность в завтрашнем дне! Это первое. Второе. Была возможность получить квартиру.Почему в советско...
  • Tamara Goncharuk
    Продажные шкуры! Разогнать их всех к чёртовой матери. Жили без Думы и сейчас проживём. России эти Думы приносят тольк...Поплавская: "Это ...

Чичваркин: «К сожалению, вокруг Путина неподкупные идейные черти»

Чичваркин: «К сожалению, вокруг Путина неподкупные идейные черти»

Политнавигатор Οκpужeниe пpeɜидeнтa ΡΦ Βлaдимиpa Πутинa пοлнοcтью ɜaчищeнο οт вοpοв, в нοвοй κοмaндe «нecтяжaтeльныe люди».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Насколько кастрюлеголовым нужно быть, чтобы делать такой вывод ! Хоть бы сравнили экономические показатели 2000 года и нынешние. Такие, как вы никогда не поймут, что причина ваших проблем в вас, а не во власти.
Ответить
19 час.
ninikooo Митусова
Сидел бы на ж…пе ровно чмошник!
Ответить
19 час.
Борис
Сидел бы и помалкивал. Чичваркин не просто вор, это бандит крайне опасный.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх