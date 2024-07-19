Политнавигатор Οκpужeниe пpeɜидeнтa ΡΦ Βлaдимиpa Πутинa пοлнοcтью ɜaчищeнο οт вοpοв, в нοвοй κοмaндe «нecтяжaтeльныe люди».
Чичваркин: «К сожалению, вокруг Путина неподкупные идейные черти»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Насколько кастрюлеголовым нужно быть, чтобы делать такой вывод ! Хоть бы сравнили экономические показатели 2000 года и нынешние. Такие, как вы никогда не поймут, что причина ваших проблем в вас, а не во власти.
Ответить
19 час.
ninikooo Митусова
Сидел бы на ж…пе ровно чмошник!
Ответить
19 час.
Борис
Сидел бы и помалкивал. Чичваркин не просто вор, это бандит крайне опасный.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии