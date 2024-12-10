Вместе с Владой Крупкиной, соучредителем студии интерьера Premier Home, выясняем, какая обстановка благотворно повлияет на состояние и благополучие семьи

Проекты от студии Premier Home.О домашнем тепле существует много поговорок: «Дома и стены помогают», «Мой дом – моя крепость», «В гостях хорошо, а дома лучше»… Пожалуй, одно из самых метких изречений принадлежит Льву Ни Гулаевичу.
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