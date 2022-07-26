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Кино: О чём жалеет звезда фильма «Холодное лето пятьдесят третьего»: Зоя Буряк

Кино: О чём жалеет звезда фильма «Холодное лето пятьдесят третьего»: Зоя Буряк

Она словно сошла с кустодиевских полотен и стала актрисой для того, чтобы воплощать на экране роли настоящих русских красавиц.

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