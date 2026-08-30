«Мы готовимся»: Зеленский анонсировал переговоры Киева с командой Трампа

В Киеве готовятся к новым переговорам с представителями президента США Дональда Трампа, посвященным урегулированию конфликта на Украине.
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