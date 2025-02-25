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Царьград

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Трамп заинтересован в ресурсах России и Украины: редкоземельные элементы и сделки

Трамп заинтересован в ресурсах России и Украины: редкоземельные элементы и сделки

Президент США Дональд Трамп выразил желание приобрести редкоземельные элементы из России и Украины. Вашингтон предлагает Киеву сделки по ресурсам в обмен на помощь, однако Владимир Зеленский пока отказывается от подписания соглашений.

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