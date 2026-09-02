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Рязанские новости

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Ряжский округ 8-9 сентября закроет переезд в Поплевино

Ряжский округ 8-9 сентября закроет переезд в Поплевино

Ремонт на переезде № 302 в селе Поплевино продлится два дня.Администрация Ряжского округа предупреждает, что 8 и 9 сентября с 8:00 до 17:00 на переезде № 302 в селе Поплевино запланирован ремонт проезжей части.

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