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В России предложили сдавать асоциальных соседей в лечебно-трудовые профилактории

В России предложили сдавать асоциальных соседей в лечебно-трудовые профилактории

Жильцов многоэтажек, которые ведут асоциальный образ жизни, представляют угрозу безопасности соседей и жилому фонду, нужно по обращению других граждан и по решению правоохранителей отправлять на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории.

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