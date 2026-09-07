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Царьград

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Эрик Гарсия получил перелом носа в матче "Барселоны" и "Валенсии"

Эрик Гарсия получил перелом носа в матче "Барселоны" и "Валенсии"

Эрик Гарсия, защитник "Барселоны", получил перелом носа в матче против "Валенсии". Во время углового его случайно задел рукой партнер Родри.

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