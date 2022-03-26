Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

КХЛ планирует сохранить размер потолка зарплат на уровне 900 млн рублей в сезоне-2022/23 (Михаил Зислис)

КХЛ планирует сохранить размер потолка зарплат на уровне 900 млн рублей в сезоне-2022/23. «В последние дни КХЛ не сидит без дела и проводит активные консультации с клубами по всем направлениям относительно будущего сезона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх