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Военнослужащие РФ приняли участие в литургии, посвященной обретению мощей Дмитрия Донского

Военнослужащие РФ приняли участие в литургии, посвященной обретению мощей Дмитрия Донского

Военнослужащие Тагильского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в божественной литургии и крестном ходе, приуроченных к обретению мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.

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