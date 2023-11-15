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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Безъядерный статус Японии всегда был фикцией

Безъядерный статус Японии всегда был фикцией

9 ноября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин отдал распоряжение о выходе из подписанного с Японией 30 лет назад двустороннего соглашения о содействии в ликвидации ядерных вооружений, которые наша страна сокращала по международным или внутренним решениям.

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Комментарии
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Борис Виленский
Их не спасёт ни атомная бомба, ни США, если что... Прогноз Сакэ Комацу сбудется.
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