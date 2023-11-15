Безъядерный статус Японии всегда был фикцией

9 ноября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин отдал распоряжение о выходе из подписанного с Японией 30 лет назад двустороннего соглашения о содействии в ликвидации ядерных вооружений, которые наша страна сокращала по международным или внутренним решениям.