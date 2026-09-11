Судьба Анастасии Шубской: уход матери Веры Глаголевой, драма отца и жизнь с Овечкиным в США

Имя Анастасии Шубской с самых ранних лет было на виду у прессы. Дочь известной актрисы и режиссёра Веры Глаголевой и крупного бизнесмена Кирилла Шубского прошла путь от первой юношеской помолвки и проб в кино до брака со звездой мирового хоккея Александром Овечкиным и переезда за океан.
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