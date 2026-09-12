В Калужской области сбили 9-летнего пешехода

По данным УМВД России по Калужской области, 11 сентября в 12:25 на 85-м километре автодороги А-130 "Москва-Рославль" произошло ДТП.
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