Позитив для оптимистов

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В зону СВО на добровольной основе прибыли многие представители стран ближнего зарубежья. Их цель – спасение Русского мира. Однако есть и немалая группа мигрантов, предпочитающих вредить России изнутри.

В зону СВО на добровольной основе прибыли многие представители стран ближнего зарубежья. Их цель – спасение Русского мира. Однако есть и немалая группа мигрантов, предпочитающих вредить России изнутри.

© ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS МИГРАНТЫ В ЗОНЕ СВО. КТО РАССКАЖЕТ ПРАВДУ? В зону СВО на добровольной основе прибыли многие представители стран ближнего зарубежья.

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