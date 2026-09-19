AFP: Госдолг Франции достигнет 121,7% ВВП к 2027 году

Французское Министерство экономики прогнозирует рост госдолга до 121,7% ВВП к 2027 году. Ожидается дефицит в 5% и усилия по экономии €54 млрд.
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