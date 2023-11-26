Депутат Журова прокомментировала ситуацию на границе Украины и Польши

Польша может заблокировать вступление Украины в Евросоюз из-за конфликтов с Киевом. Такое мнение выразила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с РЕН ТВ, комментируя ситуацию, сложившуюся на границе этих двух государств.