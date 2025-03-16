Взломаны аккаунты Kaito AI и основателя Ю Ху X в социальных сетях

15 марта аккаунты Kaito AI и его основателя Ю Ху на платформе X подверглись взлому. Злоумышленники опубликовали, а затем удалили сообщения, утверждая, что кошельки Kaito скомпрометированы, и советовали пользователям вывести свои средства, что должно было вызвать панику и способствовать резкому падению цены токена KAITO.