Сосны и груши: на Васильевском острове высадят саженцы на семи участках за 17 млн

Приближается осень — время, когда опытные садоводы выбирают саженцы для будущих посадок. Вот и в администрации Василеостровского района Петербурга задумались об озеленении: семь участков собираются засадить лиственными и хвойными деревьями.
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