Российские ноутбуки СИЛА будут поставляться с предустановленной ОС Uncom OS Ро...

Российские ноутбуки СИЛА будут поставляться с предустановленной ОС Uncom OSРоссийский производитель оборудования и разработчик ПО «Сила» и Uncom OS, отечественный разработчик одноименной операционной системы, заключили соглашение о технологическом партнёрстве, в рамках которого ноутбуки «СИЛА» будут поставляться с предустановленной ОС Uncom OS.