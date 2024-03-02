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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Российские ноутбуки СИЛА будут поставляться с предустановленной ОС Uncom OS Ро...

Российские ноутбуки СИЛА будут поставляться с предустановленной ОС Uncom OS Ро...

Российские ноутбуки СИЛА будут поставляться с предустановленной ОС Uncom OSРоссийский производитель оборудования и разработчик ПО «Сила» и Uncom OS, отечественный разработчик одноименной операционной системы, заключили соглашение о технологическом партнёрстве, в рамках которого ноутбуки «СИЛА» будут поставляться с предустановленной ОС Uncom OS.

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