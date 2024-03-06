Хроника Крымской весны: 6 марта

Шестого марта 2014 года на внеочередном пленарном заседании Верховного Совета Автономной Республики Крым депутаты приняли решение войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации и провести общекрымский референдум 16 марта 2014 года.
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