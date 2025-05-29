Какие пять знаков зодиака вскоре получат особенный подарок от Вселенной Алёна ЮрьеваИногда жизнь подбрасывает нам не просто приятные случайности, а настоящие дары — такие, которые невозможно объяснить логикой.
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