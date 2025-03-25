Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Добрый Кот
    Всех в мешок и вон в речку.Где совершить нам...
  • Валерий Фоменков
    Все эти показушные "намазы" абсолютно не имеют ничего общего ни с религией, ни с исламом в частности. Если ты человек...Где совершить нам...
  • Евгений Алексеенко
    Ислам разрешает отложить хоть все пять ежедневных намазов на вечер или любое другое удобное время, чтобы помолиться, ...Где совершить нам...

РПЦ о запрете насилия в интернете  

РПЦ о запрете насилия в интернете  

Тимофеев Николай Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ предложила запретить регистрацию аккаунтов детей до 16 лет в социальных сетях и на интернет-площадках, которые не выполняют требования российского законодательства по модерации и очистке контента.

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