Премьеры финалов "Сверхъестественного" и "Большого тура"

Давайте попрощаемся с нашими любимыми сверхъестественными персонажами этой осенью. После переноса премьеры новых серий из-за пандемии COVID-19 канал CW наконец раскрыл планы по выпуску заключительных серий 15-го и заключительного сезона.
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