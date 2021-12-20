Коронавирус в Кузбассе на 20 декабря: 353 заболели, 263 вылечились

С начала месяца в Кузбассе наблюдалось постепенное снижение количества официально выявленных заражённых новой коронавирусной инфекций, например, накануне на территории области было зафиксировано 349 случаев, но сегодня их число вновь возросло.
С начала месяца в Кузбассе наблюдалось постепенное снижение количества официально выявленных заражённых новой коронавирусной инфекций, например, накануне на территории области было зафиксировано 349 случаев, но сегодня их число вновь возросло.
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