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Коронавирус в Кузбассе на 20 декабря: 353 заболели, 263 вылечились

Коронавирус в Кузбассе на 20 декабря: 353 заболели, 263 вылечились

С начала месяца в Кузбассе наблюдалось постепенное снижение количества официально выявленных заражённых новой коронавирусной инфекций, например, накануне на территории области было зафиксировано 349 случаев, но сегодня их число вновь возросло.

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