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Заявления Путина снизили цены на газ на мировых рынках: события ночи 7 октября

Заявления Путина снизили цены на газ на мировых рынках: события ночи 7 октября

Британская газета Financial Times обратила внимание, что цены на газ на мировом рынке 6 октября стали заметно снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители.

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