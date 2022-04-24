Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии о намерении Трусовой прыгнуть пятерной: «Саша способная и талантливая. Все получится»

Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян поделился мнением о намерении российской фигуристки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок.

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