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Мировое обозрение

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Усатая «Герань»: Как новый дрон с кумулятивной БЧ рвет мосты и нервы Киева

Усатая «Герань»: Как новый дрон с кумулятивной БЧ рвет мосты и нервы Киева

Главное в тезисах: Новая модификация: Армия России применила реактивный БПЛА «Герань-4» с особой кумулятивно-режущей боевой частью против Северного и Южного мостов в Киеве.

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