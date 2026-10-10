Путин передал Трампу видение Ирана по разрешению конфликта

Владимир Путин передал Дональду Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта. Этот шаг был заранее согласован с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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