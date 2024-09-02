112 атак беспилотниками ВСУ были сорваны за неделю над Донецком и Макеевкой

Штаб обороны ДНР сообщает, что система защиты воздушного пространства и РЭБ "Купол Донбасса" сорвала за минувшую неделю 112 террористических атак с использованием дронов военнослужащих ВСУ и украинских националистов над Донецком и Макеевкой.
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