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112 атак беспилотниками ВСУ были сорваны за неделю над Донецком и Макеевкой

Штаб обороны ДНР сообщает, что система защиты воздушного пространства и РЭБ "Купол Донбасса" сорвала за минувшую неделю 112 террористических атак с использованием дронов военнослужащих ВСУ и украинских националистов над Донецком и Макеевкой.

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