Названы причины популярности уродливой новогодней одежды с колокольчиками

За последнее десятилетие уродливый рождественский свитер прочно вошел в культуру святок. Такой тип одежды это шерстяной пуловер, обычно разных оттенков красного, белого и зеленого, часто из не совсем качественного материала, и по крайней мере с одним рождественским мотивом — снеговиком, мишурой, северным оленем или леденцами.