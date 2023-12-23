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Названы причины популярности уродливой новогодней одежды с колокольчиками

Названы причины популярности уродливой новогодней одежды с колокольчиками

За последнее десятилетие уродливый рождественский свитер прочно вошел в культуру святок. Такой тип одежды это шерстяной пуловер, обычно разных оттенков красного, белого и зеленого, часто из не совсем качественного материала, и по крайней мере с одним рождественским мотивом — снеговиком, мишурой, северным оленем или леденцами.

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