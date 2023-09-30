Сенаторы обсуждают продление финансирования правительства США без помощи Киеву

По данным газеты The Hill, сенаторы от Республиканской партии рассматривают вариант принятия инициативы о продолжении финансирования правительства Соединенных Штатов Америки на две недели, которая не будет предусматривать направления средств на поддержку Киева.
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