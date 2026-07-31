Названа «холодная деталь» на фото Зеленского с Нетаньяху

Фото на котором во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) президент Украины Владимир Зеленский говорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху показывает, что у них был «холодный» разговор.