В Белоруссию на выборы приедут наблюдатели из недружественных стран

На президентских выборах в Белоруссии, которые пройдут 26 января 2025 года, будут присутствовать наблюдатели из недружественных стран, сообщил «Известиям» председатель Либерально-демократической партии республики Олег Гайдукевич.
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