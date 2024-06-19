Похоже, что Россия затевает очень глобальную игру против коллективного Запада, причём настолько масштабную, что и Советский Союз, кажется на такое не покушался.
Ставки выросли: Россия может взыскать ущерб от санкций, начиная с советских времён
Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
Элемент популизма Дмитрия Анатольевича.
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1 час.
Семен Демин
Запад задолжал всему миру очень много. А России особенно, начиная с 1917 года. И если Китай и другие бывшие колонии Европы эту идею поддержат, то западу придет капец. Полуторамиллиардная Индия тоже была колонией Британии. По вине британцев пухом от голода миллионы индийских детей. Фото-доказательства этого есть и в интернете.
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49 мин.
Аудрюс
Очень бы хотелось....
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24 мин.
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