Ставки выросли: Россия может взыскать ущерб от санкций, начиная с советских времён

Семен Демин

Запад задолжал всему миру очень много. А России особенно, начиная с 1917 года. И если Китай и другие бывшие колонии Европы эту идею поддержат, то западу придет капец. Полуторамиллиардная Индия тоже была колонией Британии. По вине британцев пухом от голода миллионы индийских детей. Фото-доказательства этого есть и в интернете.