В Татарстане организуют выставки, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы

В Татарстане организуют работу воспитательных и образовательных треков в контексте развития математического и естественно-научного образования, патриотического воспитания подрастающего поколения в республике, а также проведут содержательные выставки, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.