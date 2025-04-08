В Татарстане организуют выставки, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы

В Татарстане организуют работу воспитательных и образовательных треков в контексте развития математического и естественно-научного образования, патриотического воспитания подрастающего поколения в республике, а также проведут содержательные выставки, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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