Дело об оправдании терроризма возбудили против мужа экс-главы "Новой Голландии"

Скриншот видео Уголовное дело по статье об оправдании терроризма возбудили в отношении мужа бывшего директора петербургской "Новой Голландии" Николая Конашенка за публикации в соцсетях о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщили 27 марта в управлении СК по Санкт-Петербургу.