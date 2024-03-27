Дело об оправдании терроризма возбудили против мужа экс-главы "Новой Голландии"

Скриншот видео Уголовное дело по статье об оправдании терроризма возбудили в отношении мужа бывшего директора петербургской "Новой Голландии" Николая Конашенка за публикации в соцсетях о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщили 27 марта в управлении СК по Санкт-Петербургу.
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