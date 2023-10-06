ФАС требует снизить цены на топливо на АЗС. Когда и при каких условиях это произойдет

Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко отмечает, что по щелчку пальцев это не произойдет, сейчас все зависит от нефтяных компаний Цены на бензин и дизтопливо на независимых АЗС, как в Алтайском крае, так и в других российских регионах, будут снижаться при условии, если нефтяные компании начнут продавать на бирже достаточный объем нефтепродуктов по конкурентной стоимости.
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