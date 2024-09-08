На парижской Паралимпиаде спортсмены из РФ взяли 64 медали

В Париже завершилось выступление на Паралимпийских играх-2024 спортсменов из России. За время парижских соревнований российским паралимпийцам удалось завоевать 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.
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