Уроки в школах будут отменять, если 20% учеников заболеют гриппом . Роспотребнадзор рекомендует школам отменять уроки при заболеваемости гриппом свыше 20%.
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Уроки в школах будут отменять, если 20% учеников заболеют гриппом . Роспотребнадзор рекомендует школам отменять уроки при заболеваемости гриппом свыше 20%.