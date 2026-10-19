Временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края в случае перехода Олега Кожемяко на новую должность станет первый вице-губернатор Вера Щербина.
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