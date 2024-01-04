Лавров заявил, что его любимыми блюдами являются борщ и пельмени

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос девочки Анастасии из Луганска в рамках всероссийской акции "Елка желаний", рассказал, что его любимыми блюдами являются борщ и пельмени с уксусом и горчицей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии