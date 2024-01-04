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Лавров заявил, что его любимыми блюдами являются борщ и пельмени

Лавров заявил, что его любимыми блюдами являются борщ и пельмени

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос девочки Анастасии из Луганска в рамках всероссийской акции "Елка желаний", рассказал, что его любимыми блюдами являются борщ и пельмени с уксусом и горчицей.

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